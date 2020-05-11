وجاء ذلك في بيان الوزارة على لسان وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، الذي حذر من تفاقم الوضع الصحي في العراق، إن لم يتم اتباع التعليمات الصحية.

وقال التميمي: "نحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لنسب الإصابة في عدة مناطق في العراق والتي باتت تشكل بؤر وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى".

وقالت وزارة الصحة إن احتمالية انتشار الوباء في العراق هو نتيجة "عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة، والتهاون في توفير متطلبات التعقيم ولبس الكمامات في أماكن العمل، وتجنب مراجعة المراكز والمستشفيات عند ظهور أعراض وباء كورونا المستجد لأسباب اجتماعية ونفسية".

وتابع البيان: "استمرار الإصابات بالمعدلات الحالية يدفعنا إلى دراسة عدة خيارات منها إعادة تطبيق الحظر الشامل، أو الحظر الصحي المناطقي لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء وتقليل الآثار الكارثية على صحة وحياة أهلنا في العراق".

واختتم البيان بالقول: "إن خطورة المرحلة الحالية واستمرار تصاعد معدلات الإصابة في دول الجوار يتطلب التزام المواطنين كافة بتعليمات الحظر الصحي الجزئي وخاصة لبس الكمامات بشكل دائم في الشارع وأماكن العمل، والامتناع بشكل كامل عن حضور التجمعات الاجتماعية والدينية والثقافية، وعدم الخروج من المنزل إلا للاحتياجات الضرورية لأهميتها في كسر سلسلة انتقال الوباء بين الأفراد وتقليل نسب الإصابة في العراق وما يرافقها من تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء".