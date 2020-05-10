ونعت جمعية أطباء الأسنان الكويتية، الطبيب الهندي راو فازوديفا (54 عاما)، إذ عمل أخصائي علاج أقنية الجذور بالصفوف الأمامية في مستشفى الأحمدي بقسم الأسنان في مواجهة جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الطبيب الهندي كان مقيما في الكويت منذ حوالي 15 عاما.

والجمعة أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، وفاة الطبيب المصري، طارق حسين مخيمر، (62 عاما) إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الصباح في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، السبت، تسجيل 415 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في عموم البلاد، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة، في حین تم تسجیل حالتي وفاة لیصبح مجموع الوفيات المسجلة 49.