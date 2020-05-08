وبذلك يصل عدد الحالات التي تعافت إلى 9120 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزرة الصحة السعودية محمد العبد العالي أنه جرى تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 35432 إصابة، منهم 22 في المئة من السعوديين و 78في المئة من المقيمين والوافدين.

ونوه إلى أن عدد الحالات الحرجة قد بلغ 141 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وأشار العبد العالي إلى تسجيل 10 حالات وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 229 حالة وفاة.