وأضاف مدبولي، في اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي، عبر الفيديو كونفرانس، إلى عودة ما يزيد على 1100، من أصل خمسة آلاف، من المواطنين المصريين العالقين بالكويت خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية في أماكن متفرقة.

وكان مطار القاهرة قد استقبل الثلاثاء الماضي، أولي رحلات الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين بالكويت.

ويجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي، ضمن إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان أسامة هيكل وزير الإعلام قال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الأسبقية لعودة العالقين للحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، ثم لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول، ثم أصحاب تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.

وكانت مصر قد بدأت رحلات الجسر الجوى يوم 21 أبريل لإعادة المواطنين العالقين بالخارج، واستثنت هذه الرحلات من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الماضية خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة 11 فندقا وقرية سياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.