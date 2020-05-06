وأكد المصدر أن الضربات كانت دقيقة، وأصابت أهدافها، مما أسفر عن انفجار مخزن ذخيرة بعد اشتعال النار داخل الكلية الجوية.

وأشار المصدر إلى أن الشظايا تطايرت، ووصلت إلى الطريق الخارجي للمطار بسبب قوة الانفجارات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر، الثلاثاء، أن تركيا تواصل عملية نقل "المرتزقة" إلى ليبيا، لدعم حكومة فائز السراج والميليشيات الموالية لها.

وأكد المرصد وصول مئات المرتزقة الجدد إلى ليبيا عن طريق تركيا، فيما يستعد مئات الآخرين إلى الالتحاق قريبا.

وتشير إحصائيات المرصد السوري إلى أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 مرتزق، لقتال الجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب والميليشيات المتطرفة.

ووثق المرصد السوري مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين، خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا مؤخرا في معارك ليبيا.