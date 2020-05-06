وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة السعودية تسجيل تسع وفيات جديدة بالفيرو‫س، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 209 شخصا.

وخففت المملكة في الآونة الأخيرة القيود التي تفرضها على حركة التنقل بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باستثناء مدينة مكة.

ولا تزال المدارس والمطاعم والمساجد والأماكن العامة الأخرى، التي يصعب تطبيق التباعد الجسدي فيها، مغلقة، كما تُحظر التجمعات الاجتماعية التي يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسة أشخاص.

وفي وقت سابق قال وزير الصحة السعودية توفيق الربيعة إن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المملكة منخفض جدا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الصحة قوله: "لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية، والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة".

وأضاف "رغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا. فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7 في المئة في حين أن المعدل في المملكة أقل من 0.7 في المئة".