ومن المقرر أن يبلغ حجم الصندوق الجديد 300 مليون دولار كمرحلة أولى، حيث يهدف لتعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لقطاع الرعاية الصحية.

كما يهدف لإنشاء كيانات عالمية في قطاع الرعاية الصحية، وخلق منصة تستفيد من تزايد عدد السكان في مصر.

وقال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان لـ"سكاي نيوز عربية": "إنه في ظل جائحة كورونا، أصبح الاستثمار في مجال الرعاية والخدمات الصحية هدفا للاستثمار، بعدما ان الصندوق يستهدف الاستثمار في قطاع السياحة منذ بداية إنشائه."

وأوضح المسؤول المصري "صندوق الرعاية الصحية هو نتاج عمل وبحث لفترة طويلة، شمل تحديد الشركات والأصول المستهدفة للاستثمار، ومواردها، والكوادر المشاركة لتعظيم قيمة هذه الأصول".

وبحسب سليمان، يبلغ حجم رأس المال المستهدف لصندوق الرعاية الصحية 300 مليون دولار، وذلك "بشكل مبدئي" مما يسمح له بتطوير نشاطات في مجال التصنيع الدوائي والخدمات الصحية".

وعن أبرز الأصول الحكومية المستهدفة للمشاركة في هذا النوع الجديد من الاستثمار قال: "قطاع الخدمات الصحية والمستشفيات والتصنيع الدوائي"، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء أصول بعينها في الوقت الحالي.

وكان حجم رأس مال صندوق مصر السيادي، وقت إطلاقه، يبلغ 200 مليار جنيه، وهو يستهدف الآن زيادة رأس المال إلى تريليون جنيه، وذلك بالنظر إلى حجم الاستثمارات المستهدفة والشراكات، حسبما قال سليمان.

وأوضح المدير التنفيذي أن الصندوق يستهدف حاليا "الخدمات الصحية ثم اللوجيستية ثم المالية والتكنولوجيا المالية، فضلا عن الاستثمار في البنية الأساسية".

وأشار إلى أن إجمالي حجم الأصول المستهدفة حاليا تتراوح بين 50 إلى 60 مليار جنيه، و"نستهدف زيادته مع دخول الصندوق للاستثمار في البنية الأساسية".