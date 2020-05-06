وأفاد الجيش العراقي في بيان بأنه عثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت في منطقة ريفية بغرب بغداد، وإنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وبحسب وكالة "رويترز"، لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

ويأتي الهجوم على مطار بغداد الدولي في وقت كثف فيه تنظيم "داعش" من هجماته في مناطق عدة بالعراق، حيث شنّ التنظيم المتطرف هجومين جديدين في وقت مبكر الاثنين.

واستهدف الهجوم الأول نقاط تفتيش للحشد العشائري وقواته الأمنية في محافظة ديالى، شمالي العاصمة العراقية بغداد، وقد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما شنّ داعش هجوما آخر في جرف الصخر، جنوبي بغداد، مستهدفا ميليشيات موالية لإيران.

