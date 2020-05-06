وبحسب البيان، فقد نتج عن الحادث سبع إصابات طفيفة وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات الشارقة، في تمام الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي، بشأن حريق في برج سكني سارعت على إثره فرق الدفاع المدني في كل من سمنان والمينا والنهدة إلى موقعه.

وذكر البيان أن فرق الدفاع المدني عملت "على السيطرة على الحريق وإطفائه بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين".