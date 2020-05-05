وتعد هذه الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات ألمانية تعاقدت عليها مصر عام 2014 تعزيزا لقدراتها الدفاعية، وكفائتها القتالية، ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وتمثل الغواصة "إس 43" مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما سيساهم في رفع تصنيفها عالميا، وقد تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة علي الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا.

وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية، واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم فى مرافقة وحماية حاملات الطائرات.

وتستطيع الغواصة الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى، وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو متر/ساعة، وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء، وتضم الغواصة ثمانى أنابيب طوربيد، ومخزن يسع 14 طوربيدا مزود بأحدث أنظمة الملاحة والإتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

وأكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة إلي قاعدة الإسكندرية، أن القوات البحرية سوف تظل علي العهد دائما في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية.

ووجه الشكر للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة علي الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية.

وحضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة، وقدامي قادة القوات البحرية، وقادة لواء الغواصات السابقين، وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطني محافظة الإسكندرية.