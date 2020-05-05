وكان على متن الطائرة 298 ‪مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستج.

وتم إنهاء إجراءات وصولهم، لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

وسيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي، ضمن إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال أسامة هيكل وزير الإعلام المصري، خلال مؤتمر صحفى، إن الأسبقية لعودة العالقين للحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، ثم لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول، ثم أصحاب تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.

وكانت مصر قد بدأت رحلات الجسر الجوى يوم 21 أبريل لإعادة المواطنين العالقين بالخارج، واستثنت هذه الرحلات من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الماضية خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة 11 فندقا وقرية سياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.