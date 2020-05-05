وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة، فيما توفي 16 شخصا من جراء الإصابة بكوفيد 19.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحجر الصحي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وأكد وزارة الصحة أنها رفعت استعداداتها بجميع المحافظات، وتتابع الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.