وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس ‫كورونا، 14% حالات سجلت بين الإناث، و86% حالات سجلت فيما بين الذكور.

وأضاف "24% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 76% من الحالات".

وأوضح أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة بلغت 30251 حالة، بينها 24620 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، و143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

كما سجلت الممكلة تسع وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 200.

وخففت المملكة في الآونة الأخيرة القيود التي تفرضها على حركة التنقل بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باستثناء مدينة مكة.

وما زالت المدارس والمطاعم والمساجد والأماكن العامة الأخرى، التي يصعب تطبيق التباعد الجسدي فيها، مغلقة كما تُحظر التجمعات الاجتماعية التي يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسة أشخاص.