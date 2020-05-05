وأضاف أسامة هيكل، خلال مؤتمر صحفى، أن الأسبقية الأولى للحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، ثم لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول، أما الأسبقية الثالثة فتخص أصحاب تأشيرة الخروج النهائى، والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.

وشدد على أن جميع الوزارات تعاونت فى ملف إعادة المصريين العالقين بالخارج.

وسيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ضمن إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، أشار هيكل إلى أن القوات المسلحة كان لها دورا كبيرا فى رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير، وكذلك الإجراءات الطبية للعائدين.

وأضاف وزير الإعلام "الرئاسة المصرية وجهت بألا نترك مصريا واحدا عالقا فى أي مكان فى العالم".

وكانت مصر قد بدأت رحلات الجسر الجوى 21 أبريل لإعادة المواطنين العالقين بالخارج، واستثنت هذه الرحلات من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الماضية خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة 11 فندقا وقرية سياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.