ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك فيديو لعناصر من الجيش المصري خلال تجهيز شحنة كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية من أجل إرسالها إلى السودان.

وأشارت إلى أن ذلك جاء "في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكشفت الرئاسة المصرية أن شحنة المساعدات تشمل "كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها".

وفي وقت سابق، أرسلت مصر إلى الولايات المتحدة والصين وإيطاليا طائرات محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.