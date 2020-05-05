ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار السبكي إلى أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة داخل الوزارة لمتابعة أعداد المصابين وإجراءات الترصد والتقصي وإدارة الأزمة، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري، أن الوزارة بصدد إنشاء "المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية"، وذلك بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وستنقل غرفة العمليات الحالية الخاصة بإدارة الأزمة، لمقر المركز الجديد بمجرد الانتهاء منه.

وأوضح السبكي، أنه جرى التوسع خلال الفترة الأخيرة، في إجراء الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين، سواء المخالطين أو حتى الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة، متابعًا: "مصر الدولة الوحيدة التي أعلنت معايير وشروط المسكن، الذي يتم فيه العزل المنزلي".

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت، الاثنين، تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 7 حالات جديدة.

ويصل بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و436 حالة وفاة.