وذكر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على تويتر "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لمجموعة من الأشخاص يطلقون النار في إحدى القرى بمحافظة الليث فقد تم القبض عليهم وعددهم 13 مواطنًا بالإضافة لمصور المقطع".

وأضافت "شرطة منطقة مكة اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا لفيديو جرى تداوله على نطاق واسع ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف "قد تم القبض عليهم والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة".