وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأصبح إجمالي الإصابات 28656.

ونوهت الوزارة أيضا إلى أن مجموع الوفيات بوباء "كوفيد-19" وصل إلى 191 حالة، وذلك بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، السبت، عددا من القرارات الجديدة في ضوء توصيات الجهات الصحية بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من غدا الأحد، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.

كما تقرر استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وتقرر، ثانيا، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد وحتى اشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع

كما كشف المصدر أنه تقرر السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.