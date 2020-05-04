وأوضح التحالف العربي أن الخروق شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

ولفت إلى التزامه بتطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

كما أكد على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار، ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، في أواخر أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن تمديد وقف إطلاق النار لمدة سيكون لمدة شهر اعتبارا من الخميس، 23 أبريل الجاري.

وأوضح المالكي أن قيادة التحالف العربي اتخذت قرار تمديد وقف إطلاق النار "بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري، بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".