وأوضح وزير الصحة الأردني أيضا أنه لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة بكورونا في الأردن، الأحد، وبقاء الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات دون تغيير (64 حالة).

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بوباء "كوفيد-19" في الأردن 461 حالة.

وأكد سعد جابر أن إجمالي عدد الفحوصات التي تم إجراؤها منذ بداية الأزمة حتى اليوم، بلغ 84 ألفا و593 فحصا.

كما أشار إلى أنه تم توفير 4 ملايين كمامة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، مؤكدا أن المصانع ستبدأ بضخ عشرات وربما مئات الآلاف من الكمامات في السوق المحلية لتلبية حاجات المواطنين.

وتابع: "مع فتح قطاعات اقتصادية وعودتنا إلى أعمالنا ونحن أقوى، فإن مسؤوليتنا كبيرة بالمحافظة على صحتنا وعلى اقتصادنا"، محذرا من أنه في حال إهمال الإجراءات الوقائية، فإن المرض قد يعود.

ودعا جابر الجميع إلى "الالتزام باستخدام الكمامة والتباعد الجسدي، والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا المرض الصعب والقاتل".