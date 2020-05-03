وجاء قرار عمّان بعد أيام متتالية شهدت إصابات قليلة للغاية أو منعدمة بالفيروس، مما سمح للحكومة بفتح المجال أمام نشاط اقتصادي أكبر.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إنه تقرر "إلغاء نظام الفردي والزوجي للسيارات، والسماح للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء، بمركباتهم أو سيرا على الأقدام، اعتبارا من يوم الأحد المقبل".

وأضاف الحموري خلال الإيجاز الصحفي الحكومي اليومي، أنه "تقرر فتح جميع القطاعات وبكامل طاقتها الإنتاجية اعتبارا من الأربعاء المقبل".

من ناحية أخرى، توقع وزير المالية محمد العسعس انكماشا اقتصاديا في الأردن بنسبة 3.4 بالمئة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.