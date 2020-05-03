وجاء في البيان المصور الذي نشرته، الأحد، الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أنه "استكمالا للأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في سيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية، واستمرارا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الآتية".

وشملت النتائج: "تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا، عُثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء".

كما قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 116 عربة دفع رباعي، 34 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و62 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و20 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وتم أيضا اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق.

وتابع البيان: "تم ضبط وتدمير 56 سيارة و226 دراجة نارية دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة".

وأكدت أنه تم القبض على 266 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.

ونوهت القوات المسلحة المصرية، أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية".

واختتمت القوات المسلحة بيانها، بالتأكيد على أن جهود عناصرها، وعناصر الشرطة "ستستمر للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لـشعب مصر".