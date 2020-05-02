وستقدم هذه المستشفيات كافة الخدمات الطبية، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

ومن المقرر إجراء أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر، البالغ عددها 34 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية، على ثلاث مراحل تباعا.

ومن خلال هذه المراحل، يتم رفع كفاءة شبكة الغازات وأعمال السباكة والكهرباء والصرف الصحي والدهانات بكل مستشفى، وإمدادها بأجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى تشجير المساحات الخضراء بتلك المستشفيات، بالتوازي مع تقديم الخدمة الطبية لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة في أقرب وقت ممكن.

كما تتضمن الخطة تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة تابلت بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيا.