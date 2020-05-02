وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا توزعت في مدن مختلفة بالمملكة، ليصل بذلك تعداد المصابين بالفيروس 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما تتلقى 139 حالة حرجة رعاية طبية مكثفة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض في المملكة إلى 176 شخصا.

وأُعيد بشكل جزئي فتح مراكز التسوق في السعودية، الأربعاء الماضي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك للمرة الأولى منذ فرض حظر تجول كامل على معظم السكان في المملكة.

وأُعلن التخفيف الجزئي لحظر التجول الكامل، الأحد الماضي، بأمر ملكي سمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، مع رفع حظر التجول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، حتى 13 مايو.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما، كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، ويجب تعقيم مراكز التسوق كل 24 ساعة، ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.