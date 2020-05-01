وسجلت السعودية 1344 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24097 شخصا.

كما رصدت الممكلة سبع وفيات جديدة بمرض كوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى 169.

وأُعيد بشكل جزئي فتح مراكز التسوق في السعودية، الأربعاء الماضي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك للمرة الأولى منذ فرض حظر تجول كامل على معظم السكان في المملكة.

وأُعلن التخفيف الجزئي لحظر التجول الكامل، الأحد الماضي، بأمر ملكي سمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، مع رفع حظر التجول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء (من 06:00 إلى 14:00 بتوقيت غرينتش)، حتى 13 مايو.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

ويجب تعقيم مراكز التسوق كل 24 ساعة، ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.