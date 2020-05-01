وبمناسبة عيد العمال الذي يحتفل به العالم في الأول من مايو، غرد السيسي علي حسابه بتويتر، قائلا: "أتوجه إلي كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتى ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن".

وأضاف الرئيس المصري "وأوكد لكم عمال مصر الأوفياء، أنكم تمثلون قطاعا وطنيا هو القوة الدافعة للبناء والتقدم، والمحور الأساسي للتنمية، والقاعدة الراسخة للإنتاج".

وتابع "تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق الي مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".