وذكر التحالف العربي في بيان أن الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وأضاف "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

وشدد التحالف العربي على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

والجمعة الماضية، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن تمديد وقف إطلاق النار لمدة سيكون لمدة شهر اعتبارا من الخميس، 23 أبريل الجاري.

وأوضح المالكي أن قيادة التحالف العربي اتخذت قرار تمديد وقف إطلاق النار "بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري، بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".

وأكد أن القرار يأتي أيضا "استمراراً لجدية ورغبة التحالف العربي في تخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم".