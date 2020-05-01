وقالت الوزيرة المصرية في حوار خاص لبرنامج "أهل مصر"، يبث يوم الثلاثاء المقبل، على شاشة سكاي نيوز عربية إن البعض يريد الاستفادة من الأحداث الاستثنائية لتأجيج المشاعر بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي وزعزعة ثقة المصريين في دولتهم.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها لديها استراتيجية متكاملة للتعامل مع أزمة كورونا للحفاظ على المواطنين المصريين في الخارج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، في أحدث حصيلة للوباء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه جرى تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وأشار إلى تعافي 46 مصابا من المرض، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1381.