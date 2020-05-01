علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، على الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مقتل وإصابة 10 عسكريين.
وقال السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على تويتر "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن".
وأضاف "لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".
وتابع "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها".
وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية قد أعلن، الخميس، عن مقتل وإصابة 10 عسكريين في هجوم استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، بعبوة ناسفة.
وتخوض القوات المسلحة والشرطة معركة طويلة ضد متشددين قتلوا مئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي بتنظيم الإخوان المحظور عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
كما نفذ الإرهابيون هجمات أخرى في عدة أماكن بالبلاد.
وشن الجيش والشرطة حملة واسعة النطاق ضد الجماعات الإرهابية في عام 2018 مع التركيز على شبه جزيرة سيناء والمناطق الجنوبية والحدود مع ليبيا.