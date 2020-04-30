وقالت مصادر بالطيران المدني المصري، إن الركاب تم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص بأحد فنادق العزل لقضاء مدة 14 يوما ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدني في مصر أعلنت عن تسيير 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني في مصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، باستثناء رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لإعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها، دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، والرحلات الداخلية داخل الدولة.