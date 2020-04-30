وذكر متحدث باسم الداخلية الألمانية على "تويتر" أن عناصرها قاموا بعدد من المداهمات ضد مشبوهين ينتمون لحزب الله، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وتحدث المسؤول الألماني عن تدابير اتخذتها السلطات في عدد من الولايات الاتحادية بهذا الشأن منذ ساعات الصباح الباكر.

وباتت عملية حظر ميليشيات حزب الله على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد الميليشيات في البلاد.

وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر بمناقشة عملية حظر ميليشيات حزب الله، بجناحيها العسكري والسياسي.

وكانت ألمانيا والاتحاد الأوروبي حددتا في السابق ما يسمى الجناح العسكري لحزب الله بأنه كيان إرهابي، بينما سمحت لجناحه "السياسي" بجمع الأموال وتجنيد أعضاء جدد ونشر أيديولوجيات إرهابية في أوروبا.

ويعتقد مسؤولون أمنيون ألمان أن عدد العناصر المرتبطة بالميليشيات في البلاد يصل إلى أكثر من 1000.

وأكد تقرير أصدرته وكالة استخبارية ألمانية عام 2019 أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره ارتفع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في عام 2018.

ودعا حزب البديل في ألمانيا البرلمان إلى إصدار توصية للحكومة الألمانية، بحظر ميليشيات حزب الله بالكامل، من دون التفريق بين جناحينها العسكري والسياسي.

وكان مجلس العموم البريطاني قد أصدر قرار بحظر حزب الله وأدرجه ككيان إرهابي في فبراير 2019، وبالإضافة إلى المملكة المتحدة، تصنف الولايات المتحدة وكندا وهولندا وجامعة الدول العربية، حزب الله كيانا إرهابيا.