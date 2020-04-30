كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق يوم الأربعاء عن رصد 5 حالات إصابة بالفيروس، وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى انتشار الفيروس من دون رصده، في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية.

وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة في عدن جنوبي البلاد، مما دعا السلطات إلى فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة لمدة 3 أيام.

ولم يسجل اليمن في السابق سوى إصابة واحدة.

ومنذ فترة طويلة، يحذر مسؤولون دوليون في مجال الصحة من أن سكان اليمن قد يكونون عرضة بشكل كبير لمخاطر التفشي، وهو ما سيصعب رصده في بلد ببنية تحتية صحية منهكة.

وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن هناك "احتمالا حقيقيا" بأن ينتشر الفيروس بين المجتمعات في أنحاء اليمن.