وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد دعا إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر، لكي لا تحدث عودة انتشار فيروس كورونا بقوة.

وحذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من مغبة التسرع في اتخاذ أي قرارات متعلقة بجهود احتواء انتشار فيروس كورونا، قد تؤدي إلى التراجع عشرات الخطوات إلى الخلف.

وشدد الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة في عملية إعادة الطلبة الأردنيين إلى الاردن، وتنظيم حركتهم بشكل واضح، للحفاظ على صحة الطلبة وسلامتهم أثناء عملية نقلهم .

وسجل الأردن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لقادمين من الخارج ليرتفع العدد الكلي الى 451 إصابة، وتسجيل 8 حالات شفاء جديدة في الأردن ليرتفع العدد الكلي إلى 356 حالة.