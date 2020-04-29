وقالت وكالة أنباء السعودية إنه تقرر كذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأضافت أن القرار جاء في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، قبل أيام، رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق، الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

وذكر التلفزيون السعودي أن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر.

يشار إلى السعودية سجلت حتى اليوم 21402 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 157 حالة وفاة، مقابل 2953 حالة تعافي.