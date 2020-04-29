ويستهدف تخفيف القيود عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.

وقالت لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى في مؤتمر صحفي إن محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، يوم الخميس الماضي، تقليص ساعتين من حظر التجوال المفروض في البلاد لأجل كبح انتشار (كوفيد 19).

وأوضح، خلال كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، أن الحظر سيصبح من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحا، عوضا عن السادسة مساءً إلى السادسة صباحا.

وقال الرئيس التونسي إنه سيكون هناك تخفيف من حظر التجوال والحجر الصحي العام طالما هناك انضباط من المواطنين، وكلما تقلصت أعداد الإصابات وتراجعت أرقام الوفيات وتحسن الوضع الوبائي.

وإلى غاية يوم أمس، سجلت تونس 975 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 40 حالة وفاة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.