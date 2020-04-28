وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي اجتمع مع مديري مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور.

وشهد الاجتماع حضور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وتابع السيسي خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة "كوفيد-19"، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وقد وجه الرئيس في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.

كما وجه بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الامر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد أكثر من 5000 شخص، توفي منهم أكثر من 350 وتماثل للشفاء نحو 1300.