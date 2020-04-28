وفِي المقابل، لم يسجل الأردن أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الكلي للإصابات على 449 حالة، حسب وزير الصحة الأردني سعد جابر .

من جانبها أعلنت الحكومة الأردنية يوم الجمعة المقبل حظرا شاملا للتجوال، يمتد لـ24 ساعة، وبين وزير الصحة أن الحظر الشامل يمكّن فرق التقصّي الوبائي من الوصول إلى فئة مهمّة وهي فئة مخالطي المخالطين، كما يقلل من فرص نقل العدوى ويزيد فرص التباعد الجسدي بين الأشخاص .

وقال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إن إجراءات تخفيف الحظر ستطال 3 محافظات جديدة، وهي مأدبا وجرش وعجلون، وذلك بالتوازي مع استقرار الوضع الوبائي.

وبين العضايلة أنه يُسمح للمواطنين بالذهاب إلى الأسواق مشيا على الأقدام أو باستخدام مركباتهم في ساعات محددة يوميا.

وشدد الوزير على ضرورة تقيد المواطنيين وأصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية بتعليمات السلامة العامة، والتي يجب ان تطبق بصرامة لمنع انتشار او انتقال فيروس كورونا .

وسمحت الحكومة لمكاتب المحاماة باستئناف أعمالها ابتداءا صباح الأربعاء، ولخمسة أيّام في الأسبوع .

كما سمحت الحكومة لأصحاب المركبات من المواطنين باستخدام مركباتهم للتنقل خلال الأوقات المسموح بها، وتوعدت الحكومة باجراءات صارمة ضد المركبات التي لا تلتزم بالتعليمات .

وبين العضايلة أن الخطر لازال موجودا، وأن المراهنة الآن هي على وعي المواطنين من خلال التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية .