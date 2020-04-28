وقال وزير التنمية المحلية المصري، اللواء محمد شعراوي، أنه "سيتم التعامل بحسم مع أية مخالفة من المواطنين، حفاظا على ما تحقق من أعمال تطوير للميدان، الذي أصبح بعدها يضاهي أشهر الميادين العالمية".

وأشار شعراوي إلى وجود كاميرات مراقبة في الميدان الآن، مؤكدا أنه سيتم "تفريغها في حالة وجود أعمال سرقات أو تخريب للمزروعات، أو أي عمل مخالف بالمسلة والنافورة المحيطة بها، بالإضافة إلى الكباش التي سيتم تركيبها".

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية الرادعة" ضد مرتكبي هذه المخالفات.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المواطنين إلى الحفاظ على ما تحقق من أعمال تطوير بالميدان، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة ستتولى أعمال الصيانة والإدارة للميدان، "لاستمرار ظهوره بأرقى صورة".

وأضاف أن هذه أيضا "مسؤولية كل مواطن، فـميدان التحرير يمثل واجهة حضارية ومميزة لمصر والمصريين".