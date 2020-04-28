وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه مع تسجيل الإصابات الجديدة، يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 20077.

كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، ليبلغ مجموع الوفيات 152 حالة.

يذكر أن حكومتي المملكة العربية السعودية والصين وقعتا، الأحد، عقدا بقيمة 995 مليون ريال سعودي، لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، لتسعة ملايين شخص في المملكة.

ويشمل العقد جميع الأجهزة والمستلزمات، و 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوص، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة 10,000 فحص يوميًا، وتدريب الكوادر السعودية.

فضلا عن ذلك، ينص العقد على إجراء الفحوص اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريط المناعة في المجتمع لمليون عينة.