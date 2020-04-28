والهارثة، شمال البصرة، أكثر الأقضية التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وبحسب تقارير محلية، فقد باشرت القوات الأمنية بإغلاق منطقة الخورة التابعة لقضاء الهارثة، حيث يعتقد أن الإصابات تركزت هناك.

كما سجل وصول 22 سيارة إسعاف لمنطقة أبي صخير المجاورة في القضاء، بعد ورود أنباء عن وجود إصابات أخرى بكورونا بسبب مجلس العزاء.

وأكد مسؤول محلي أن 37 شخصا من سكان قضاء الهارثة، تبينت إصابتهم بالفيروس المميت بعد خروجهم من المجلس في المنطقة.

وأوضحت قيادة العمليات أنه سيتم حاليا حجر جميع المخالطين في فنادق المدينة الرياضية في المحافظة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد تم تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا في محافظة البصرة، ليبلغ العدد الإجمالي في المحافظة 356، فيما تماثلت 4 حالات للشفاء، إلى جانب 17 وفاة.

وعلى مستوى العراق، سجلت 1847 إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 88 حالة وفاة، فيما تعافى 1286 حالة.

وتعتبر البصرة ثاني أكثر المحافظات تضررا من جراء فيروس كورونا في العراق، بعد العاصمة بغداد.



