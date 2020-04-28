وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 11380 حالة، بحسب سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وأشارت الصحة الإماراتية إلى شفاء 91 حالة جديدة لمصابين، وتعافيها التام من أعراض مرض "كوفيد-19" بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2181 حالة.

ورصدت وزارة الصحة وفاة 7 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 89 حالة.