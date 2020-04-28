وقالت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات آمنة الضحاك الشامسي، إن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 29984 اختبارا جديدا ساهمت في الكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإمارات 10839 حتى الآن، فيما يصبح عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج 8667 حالة من جنسيات مختلفة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أعلنت المتحدثة عن 6 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في الإمارات 82 حالة.