وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين بالمرض إلى 18811.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض إلى 144.

وكانت السعودية قد أعلنت، ليل السبت الأحد، عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القرار الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر التلفزيون السعودي أن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر.