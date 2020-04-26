وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن الحالات الجديدة المسجل إيجابيتها للفيروس بينهم أجنبيان، مضيفا أن الحالات تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 4534 حالة، من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالات وفاة.

وأوضح المتحدث أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم المتعافين البالغ عددهم 1176.

وفي سياق متصل، أشارت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى خروج 506 حالات من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية ضمن حالات الشفاء المعلن عنها، وهم من أصل 1237 حالة تم نقلهم من مستشفيات العزل إلى تلك الأماكن منذ بداية تطبيق استراتيجية جديدة في وقت سابق من شهر أبريل الحالي.