وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت 142 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة.

إلى ذلك، خففت المملكة حظر التجول، الأحد، مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وخارج هذه المناطق، سيتم رفع حظر التجول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء (من 06:00 إلى 14:00 بتوقيت غرينتش) ابتداء من اليوم الأحد وحتى 13 مايو.

وسمح الأمر الملكي أيضا بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى 13 مايو.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة، بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

وينبغي أن تحرص المتاجر التي تفتح أبوابها على مسافة بين كل عميل وآخر لا تقل عن عشرة أمتار مربعة. ويجب تعقيم المراكز التجارية كل 24 ساعة، ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.