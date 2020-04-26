وأصدر رئيس النيابة العامة بمحرم بك بالإسكندرية قرارا بإخلاء سبيل 20 متهما قاموا بكسر حظر التجول، مساء الخميس، وتجولوا في شوارع منطقة محرم بك بمسيرة "زفة الكعبة"، التي نظموها احتفالًا ببدء شهر رمضان المعظم، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه مصري.

ووجهت النيابة العامة المصرية لهم تهمة كسر حظر التجول وعدم الالتزام بقرارات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين من نقل فيروس كورونا المستجد.

ونظم عدد من المواطنين مسيرة بعد بدء سريان حظر التجول حاملين مجسما للكعبة المشرفة للاحتفال بقدوم شهر رمضان وتجولوا بها في مسيرة ليلية، تمهيدا لتعليق المجسم في شارع سامي البارودي، بمنطقة غربال دائرة القسم فتم إلقاء القبض عليهم وتحري محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة، التي قررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

وكان مقطعا مصورا قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح ما قام به المتهمون بقصد الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.