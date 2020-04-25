وأوضح أن الإمارات حققت هذا الإنجاز "بفضل جهود عظيمة من فرق عمل وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وتعاون المواطنين والمقيمين، والتزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية".

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي: "خطتنا الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد مستمرة بتوجيه ومتابعة من القيادة على مستوى الدولة، وبشكل يومي"، حسب ما ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن الفحوصات متوفرة من خلال 14 مركز فحص من المركبة، والمراكز الصحية، وخدمات الفحص لأصحاب الهمم في منازلهم".

وشدد العويس على أنه "من الطبيعي أن يرافق زيادة عمليات الفحص، زيادة في عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، وهي زيادة متوقعة ودليل على أننا نمشي في الطريق الصحيح للحد من انتشار الفيروس".

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد أعلنت، السبت، أنه تم الكشف عن 525 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 123 حالة شفاء، و8 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.