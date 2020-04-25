وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهم في الكشف عن 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك فإن أجمالي الإصابات المسجلة بوباء "كوفيد-19" في الإمارات، وصل إلى 9,281 حالة، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وفيما يتعلق بحالات الشفاء، فقد سجلت الوزارة 123 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين في الدولة 1,760.

كما أعلنت عن وفاة 8 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بـكورونا، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إنه "تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء أكثر من 32,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي".