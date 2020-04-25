وبلغ عدد الإصابات المرتبطة بالسفر 13 حالة، بينها 10 لمواطنين كويتيين كانوا في المملكة المتحدة، و3 حالات لمواطنين كويتيين عادوا من فرنسا.

وكانت هذه الحالات كلها قدمت، ضمن المرحلة الثانية من رحلات الإجلاء الجوي للرعايا الكويتيين في الخارج.

فيما بلغ عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض ‪ كوفيد-19 عدد 252 حالة، 13 حالة منها لمواطنين كويتيين، و109 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و51 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و31 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية.

ورصدت 11 حالة لغير محددي الجنسية، و9 حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانيةـ و5 حالات لمقيمين من الجنسية السورية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وحالتين لمقيمين من الجنسية السريلانكية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الأردنية، وحالتين لمقيمين من الجنسية اللبنانية، وحالة لمقيم من الجنسية الروسية، وحالة لمقيم من الجنسية العراقية.

وتم اكتشاف 13 حالة أخرى، حيث جاري البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، وهم 10 حالات لمواطنين كويتيين, و3 حالات لغير محددي الجنسية.

وذلك، يصبح المجموع الكلي للحالات المسجلة في دولة الكويت، التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) عدد 2892 حالة.

ووصل عدد الحالات التي تعافت من الإصابة بالفيروس إلى 656 حالة، وذلك بعد شفاء عدد 43 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وسجلت 4 حالات وفاة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض، ‪ حالة لمواطنة كويتية تبلغ من العمر 74 سنة، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 45 عاما، وحالة لمقيم من الجنسية البنغالية يبلغ العمر 64 سنة، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 59 سنة.