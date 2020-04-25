وتنطلق اليوم رحلة استثنائية بخط سير القاهرة - جاكرتا - مرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بعد تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت وزارة الطيران المدني، منذ الثلاثاء الماضي، تسيير رحلاتها الاستثنائية التى تستمر حتى نهاية أبريل الحالي، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج،

وتتم تلك الرحلات بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب أزمة الفيروس التاجي.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن الرحلة ستقلع من مبنى الركاب رقم 1 الساعة 2:45 ظهرا، ومن المتوقع وصول الرحلة يوم ‪الاثنين المقبل إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.